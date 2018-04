Dólar recua acompanhando movimento de moedas emergentes

São Paulo – O dólar iniciou a quarta-feira em baixa ante o real, acompanhando o recuo da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes no exterior em dia de agenda tranquila e com o mercado de olho no cenário político local.

Às 9:06, o dólar recuava 0,23 por cento, a 3,4003 reais na venda, depois de cair 0,53 por cento nos dois últimos pregões, para 3,4080 reais na véspera. O dólar futuro tinha baixa de 0,28 por cento.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 3,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em maio e somam 2,565 bilhões de dólares.

Se mantiver esse volume e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.