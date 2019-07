São Paulo — O dólar tinha pouca variação no início do pregão desta quinta-feira, em meio à expectativa pelo anúncio de medidas econômicas e preocupações no exterior em torno da disputa comercial entre Estados Unidos e China.

Às 9:06, o dólar recuava 0,03%, a 3,7604 reais na venda.

Na quarta-feira, o dólar terminou com queda de 0,25%, a 3,7617 reais.

Neste pregão, o dólar futuro perdia 0,07%.