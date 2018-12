Dólar recua à espera de Fed

São Paulo – O dólar terminou em queda e abaixo de 3,90 reais nesta quarta-feira, 19, diante da expectativa por uma sinalização do Federal Reserve sobre o futuro de sua política monetária e ainda com ajuda do avanço dos preços do petróleo.

O dólar recuou 0,73 por cento, a 3,8727 reais na venda, depois de oscilar entre a mínima de 3,8648 reais e a máxima de 3,9053 reais. O dólar futuro cedia cerca de 1 por cento.

O anúncio do banco central dos Estados Unidos estava previsto para o mesmo horário do fechamento do câmbio no Brasil. Assim, o mercado trabalhou durante toda a sessão sob a expectativa de que o Fed elevaria a taxa de juros no último encontro de política monetária do ano, mas poderia reduzir o número de altas que prevê para o próximo ano.

“Muitos acreditam que o Fed poderá sinalizar uma pausa nos aumentos, diante de indícios de desaceleração da economia global e temores de que os Estados Unidos voltem a enfrentar uma recessão”, destacou a corretora Correparti em relatório mais cedo ao justificar o movimento que sustentou o mercado durante todo o pregão.

No exterior, o dólar recuava ante a cesta de moedas e ante divisas de países emergentes como o peso chileno, movimento também ajudado pelo avanço do preço do petróleo no mercado internacional.

O euro se fortalecia ajudado pelo acordo entre a Itália e a Comissão Europeia sobre o orçamento do país para 2019. Segundo o vice-presidente da comissão, Valdis Dombrovskis, não é o acordo ideal, mas suspende as medidas disciplinares da União Europeia contra Roma.

O BC vendeu nesta sessão 13,83 mil contratos de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares. Desta forma, rolou 8,99 bilhões de dólares do total de 10,373 bilhões de dólares que vence em janeiro.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final da semana, terá feito a rolagem integral.