Dólar recua 1% após abertura de olho na tramitação da Previdência

São Paulo – O dólar caía por volta de 1 por cento ante o real no início do pregão desta sexta-feira, com expectativa de retomada na tramitação da Previdência após anúncio do relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e trégua nas tensões entre Executivo e Legislativo.

Às 9:08, o dólar recuava 0,91 por cento, a 3,8816 reais na venda. Na véspera, a moeda terminou em baixa de 0,94 por cento, a 3,9174 reais na venda, após ter alcançado o patamar de 4 reais logo na abertura.

O dólar futuro caía por volta de 0,5 por cento.

O Banco Central anunciou na quinta-feira que fará em 1º de abril leilão de até 5,350 mil contratos de swap cambial tradicional para rolagem de 4,843 bilhões de dólares que vencem em maio de 2019.