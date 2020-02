Dólar preocupa; acordo EUA-China começa a valer e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Acordo comercial entre a China e os Estados Unidos entra em vigor

A partir desta sexta, a China e os EUA vão reduzir as tarifas de importação. Gesto é mérito da Fase 1 do acordo, mas também da epidemia do coronavírus

Mudanças na Petrobras esbarram em mobilização de 20 mil petroleiros

Demissões em uma subsidiária da Petrobrás estão marcadas para esta sexta-feira, 14. Há 113 unidades da empresa em manifestação em 13 estados

Prévia do PIB: mais um número frustrante

Banco Central divulga o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) referente a dezembro de 2019

Escalada do dólar preocupa importadores

Do ponto de vista interno, pesam nas altas do câmbio alguns fatores, como a saída de dólares do Brasil, que somou US$ 44,8 bilhões em 2019

PIB da Alemanha fica estável no 4º trimestre

Na comparação anual, o PIB alemão cresceu 0,4% entre outubro e dezembro, como previsto

Coronavírus causa perdas de mais de US$ 4 bilhões para empresas aéreas

A agência das Nações Unidas informou que “70 companhias aéreas cancelaram todos os voos internacionais de e para a China”

Política e mundo

Nada contra civis, diz Bolsonaro sobre Planalto só com ministros militares

Presidente reconheceu gabinete “militarizado” com a ida de Walter Braga Netto para Casa Civil no lugar de Onyx Lorenzoni

Toffoli prorroga até 30 de junho grupo de trabalho sobre juiz de garantias

A medida, que prevê a divisão entre dois juízes da análise de processos criminais, foi suspensa por tempo indeterminado pelo ministro Luiz Fux

Senado dos EUA aprova resolução para impedir que Trump ataque Irã

A medida foi apoiada por oito membros do Partido Republicano, que votaram contrariando a orientação de seus líderes

Pentágono libera mais US$ 3,8 bilhões para o muro entre EUA e México

Com o acréscimo, o valor destinado ao projeto defendido por Donald Trump desde a sua campanha eleitoral chega a US$ 9,9 bilhões

Enquanto você desligou…

BC anuncia nova oferta de até US$1 bilhão em swaps cambiais

A instituição realizou mais cedo e sem aviso prévio a mesma operação, que foi a primeira do tipo desde agosto de 2018

Por que este futurista recomenda que você não invista no Facebook

Gerd Leonhard vê uma crise pública de confiança nas grandes empresas de tecnologia diante de questões como privacidade, vigilância e manipulação

Não falamos de Bolsonaro ou Amazônia, diz Lula sobre encontro com Papa

O ex-presidente teve uma reunião particular com o Papa Francisco no Vaticano nesta quinta-feira

B3 aceita pedido e Petrobras deixa programa de governança de estatais

O projeto da B3 permite a adesão de empresas que sigam diversos quesitos de governança, incluindo medidas para evitar indicações políticas para cargos chave

Lucro líquido do BMG soma R$ 163 milhões no 4° trimestre

O valor é quatro vezes maior que os R$ 40 milhões apurados no mesmo período de 2018

Agenda

Nesta sexta-feira (14), o Fed libera os dados da produção industrial americana no mês de janeiro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Ainda nos Estados Unidos, também serão divulgados os números de vendas no varejo, o preço de bens importados e exportados e os estoques das empresas, tudo referente aos meses de janeiro e/ou dezembro.

A Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e Confiança do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores norte-americanos na atividade econômica do país e pode até prever o comportamento deles. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

A Zona do Euro divulga os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) de 2019 e os dados da balança comercial, com números de importações e exportações. Já a China revela os índices de novos empréstimos.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro.

Frase do dia

“Por vezes é significativa a quantidade de trabalho desnecessário executado por empregados. É um resultado de políticas de trabalho de longa data que, hoje, já não têm mais propósito.” — Jeffrey Pfeffer, professor de Stanford