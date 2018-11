Dólar passa por correção na abertura e cai ante real

São Paulo – O dólar recuava ante o real nesta quarta-feira, num movimento de correção após a forte alta da véspera, influenciado pela recuperação das moedas emergentes no exterior nesta sessão, em dia de valorização do petróleo.

Às 10:27, o dólar recuava 0,36 por cento, a 3,8176 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de quase 2 por cento, a 3,8313 reais, maior valor desde 5 de outubro. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,3 por cento.

“O nível de 3,83 reais me parece muito exagerado, sobretudo diante da velocidade com que o dólar chegou lá. Tende a pedir uma correção”, disse o operador de câmbio da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado.

Depois de o tombo do petróleo ter ajudado na alta do dólar na véspera, nesta quarta-feira os preços da commodity subiam com a crescente perspectiva de membros da Opep e aliados de cortarem a produção em uma reunião no próximo mês.

Diante disso, o dólar caía ante as moedas de emergentes e exportadores de commodities, como o rublo, embora os dados fracos da economia chinesa contivessem uma melhora mais substancial dessas divisas.

A moeda norte-americana operava praticamente estável ante a cesta de moedas, em dia de fraqueza do euro após dados ruins da zona do euro e depois de a Itália reapresentar seu orçamento com as mesmas premissas de crescimento e déficit do projeto que foi rejeitado no mês passado, mas com a dívida caindo.

Internamente, seguia o foco no noticiário político, em dia de reuniões do presidente eleito Jair Bolsonaro com políticos. Pela manhã, ele se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele também terá encontros com governadores eleitos e embaixadores.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,6 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 12,217 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.