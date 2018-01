Dolar passa a subir com apuração de lucro e Trump no radar

São Paulo – O dólar no mercado à vista inverteu o sinal para alta na manhã desta sexta e registrou máxima aos R$ 3,1469 (+0,25%).

O operador de câmbio da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado Neto diz que a mudança de direção reflete uma realização de lucros.

“Muita gente está embolsando lucros. A alta se apoia em movimento para apuração de ganhos por quem especulou na baixa recente do dólar”, afirma Machado Neto.

O dólar caiu muito em reação à condenação unânime do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva com ampliação da pena, o que dificulta a situação do petista, e em meio a declarações sobre câmbio do secretario do Tesouro norte-americano, desmentidas pelo presidente Donald Trump, e os bons dados europeus, que impulsionaram o euro, comenta o operador.

No período da manhã, o presidente norte-americano, Donald Trump, reafirmou que “definitivamente, quero um dólar forte; agora está flutuando”.

Na quarta-feira, o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, havia dito que um “dólar mais fraco é bom para o comércio”, pressionando a divisa.