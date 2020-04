Dólar vira para queda com estímulos e desaceleração de desemprego nos EUA

Embora tenha aberto em alta, o dólar virou para queda ainda nos primeiros negócios desta quinta-feira, 9, refletindo o maior otimismo no mundo, após o Federal Reserve anunciar estímulo de 2,3 trilhões de dólares e os dados sobre seguro desemprego nos Estados Unidos saírem inferiores aos registrados na semana anterior. Às 10h10, dólar comercial caía 0,8% e era vendido por 5,102.

Na semana finda em 4 de abril, foram registrados 6,606 milhões de pedidos de auxílio desemprego. Embora a quantidade tenha ficado mais uma vez acima da projeção de mercado, que esperava 5,25 milhões de pedidos, a quantidade ficou pouco abaixo do resultado anterior, que apontou 6,648 milhões de pedido.

“Os números não são bons, mas como ficaram abaixo do anterior, acabou sendo encarado como positivo”, disse Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Com a falta de dados mais recentes, os dados semanais de pedidos de auxílio desemprego estão sendo um dos principais termômetros para o mercado avaliar os impactos da doença na economia.

Praticamente no mesmo horário da divulgação dos dados sobre desemprego, o Fed anunciou o estímulo trilionário para ajudar empresas e governos estaduais e municipais a atravessarem o período.

Com isso, os índices futuros que vinham em queda, viraram para alta, enquanto, no mercado de câmbio, as moedas de países emergentes ganharam força. Nesta manhã, o dólar também se desvaloriza contra o peso mexicano, o rublo russo e a lira turca.

Por aqui, o dólar caminha para a quarta sessão de queda consecutiva frente ao real. Na última sessão, a moeda americana caiu 1,63% e encerrou a 5,143 reais.

Para este pregão, é esperada nova atuação do Banco Central, que irá ofertar até 10 mil contratos de swap em leilão. Ontem, a autarquia chegou a anunciar dois leilões de 10 mil contratos de swap. Também na quarta-feira, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que poderia intensificar as medidas para prover liquidez no mercado de câmbio.