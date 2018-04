Dólar opera em alta sob influência do exterior

São Paulo – O dólar iniciou o dia em alta e assim vem se mantendo nesta primeira hora de negociação dos mercados à vista e futuro. A valorização acontece sob influência do cenário internacional, onde a segunda-feira é de fortalecimento generalizado da moeda americana. O último dia de abril tem como destaque a formação da Ptax do mês, que será referência para liquidação de contratos futuros de câmbio.

Um dos principais indicadores esperados para o dia, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos avançou 2,0% na comparação anual e ficou estável ante o mês anterior em março, informou o Departamento do Comércio. O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que tem meta de inflação de 2% ao ano.

Às 9h51, o dólar à vista era negociado a R$ 3,4707, em alta de 0,23%. No mercado futuro, a divisa subia 0,38% no vencimento de maio, cotada a R$ 3,4700. O Dollar Index, que mede a variação do dólar ante uma cesta de moedas fortes, tinha alta de 0,32%.