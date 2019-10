Dólar opera em alta com opiniões mistas sobre acordo comercial EUA-China

São Paulo – O dólar operava em alta contra o real nos primeiros negócios desta segunda-feira (14), com agentes do mercado ainda monitorando o clima da disputa comercial entre Estados Unidos e China em busca de mais detalhes sobre a primeira fase do acordo acertado entre os dois países na sexta-feira, que despertou opiniões mistas de cautela e otimismo entre operadores.

Às 9:06, o dólar avançava 0,51%, a 4,1162 reais na venda.

Na sexta-feira, a moeda norte-americana à vista teve queda de 0,68%, a 4,0954 reais.

Na B3, o dólar futuro tinha ganho de 0,23%, a 4,121 reais.

Nesta sessão, o Banco Central ofertará 10.500 contratos de swap cambial reverso e até 525 milhões em dólar à vista. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.