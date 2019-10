Dólar muda de direção e cai abaixo de R$ 4 após decisão do Fed

São Paulo — Após subir durante toda a manhã e início da tarde, o dólar sofreu uma queda brusca contra o real, ficando abaixo de 4 reais. O mercado reagiu à decisão do Federal Reserve de cortar os juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual pela terceira vez nesta quarta-feira (30), para uma faixa entre 1,5% e 1,75%.

Por volta das 16h20, a moeda norte-americana recuava 0,22%, negociada a 3,9942 reais.

As decisões de política monetária nos EUA e no Brasil estão no centro das atenções nesta sessão, com investidores de olho nas sinalizações sobre os próximos passos dos bancos centrais.

A decisão do Fomc (o Copom dos EUA), anunciada às 15h (horário de Brasília), ficou dentro das expectativas do mercado, mas a leitura de que o órgão fará uma pausa dos cortes em suas próximas reuniões gerou ruídos no mercado. O chairman do Fed, Jerome Powell, dá entrevista à imprensa nesta tarde.

“Num mercado pressionado pelas incertezas globais, o comunicado do comitê de política monetária do Fed deve ditar a sede ao risco dos principais investidores”, disse a corretora H.Commcor em nota. “Hoje devemos observar mais um comportamento de estímulo de banco centrais.”