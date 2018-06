Dólar inicia sexta-feira em queda

São Paulo – O dólar iniciou a sexta-feira em baixa ante o real, acompanhando a cena externa em dia de menores temores com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, pregão que deve ser marcado por menor fluxo devido ao jogo do Brasil pela Copa do Mundo da Rússia pela manhã.

Às 9:10, o dólar recuava 0,48 por cento, a 3,7452 reais na venda, depois de ter recuado 0,51 por cento na véspera. O dólar futuro caía cerca de 0,60 por cento.

Os investidores seguirão ainda de olho nas atuações do Banco Central, que informou que injetaria 10 bilhões de dólares nesta semana em swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares. Até agora, colocou 4 bilhões de dólares.

Para este pregão, por enquanto, o BC apenas anunciou oferta de até 8.800 swaps para rolagem do vencimento de julho.