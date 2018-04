Dólar inicia sessão praticamente estável em meio a cautela

São Paulo – O dólar exibia leves oscilações ante o real nesta terça-feira, em um cenário ainda de cautela frente às perspectivas de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e às vésperas de julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal (STF).

Às 10:10, o dólar recuava 0,15 por cento, a 3,3077 reais na venda, depois de terminar a véspera em alta de 0,38 por cento, a 3,3127 reais. O dólar futuro cedia 0,12 por cento.

“Enquanto se espera pelo julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF…os investidores acompanharão a tendência ditada pelas bolsas de Nova York, procurando evitar grandes apostas”, apontou a SulAmérica Investimentos em nota.

No exterior, as preocupações com as tensões comerciais entre EUA e China permaneciam, depois que a China aplicou tarifas extras sobre produtos norte-americanos. O dólar rondava a estabilidade ante a cesta de moedas, recuperando-se de uma queda mais acentuada mais cedo.

Ante as divisas de países emergentes, a moeda norte-americana operava majoritariamente em queda, como ante os pesos chileno e mexicano.

Internamente, os investidores seguem em compasso de esperapelo julgamento na quarta-feira do habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância por crime de corrupção.

Lula, que lidera as pesquisas de intenção de votos, é considerado um candidato menos comprometido com as contas públicas. Com a confirmação de sua condenação no caso do tríplex no Guarujá em segunda instância, Lula deve ficar impedido de entrar na corrida eleitoral por conta da Lei da Ficha Limpa.

Ainda assim, o mercado teme que ele influencie no processo eleitoral deste ano.

O Banco Central não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio, por ora. Em maio, vencem 2,565 bilhões de dólares em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.