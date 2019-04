Dólar inicia mês em queda de 1,4% e Bolsa sobe à espera da Previdência

O dólar fechou em queda de 1% nesta segunda-feira, 1, começando em baixa um mês marcado por fluxos sazonais de recursos, com dia de relativa tranquilidade no noticiário político doméstico, em meio a uma sessão positiva para moedas emergentes no exterior.

O dólar à vista terminou esta sessão valendo R$ 3,8763 reais na venda. A moeda norte-americana subiu 4,32% em março, maior alta mensal desde agosto de 2018.

Na B3, a referência do dólar futuro cedia nesta segunda-feira 1,43%, a R$ 3,8720 reais. As operações no mercado futuro vão até as 18h (horário de Brasília).

O mercado segue reativo ao noticiário político doméstico em torno da articulação para a reforma das aposentadorias. Mas desde a semana passada o fluxo de notícias ajudou a reduzir preocupações nesse front, o que abriu espaço para o ajuste de baixa do dólar.

A cena externa mais propícia a risco também teve efeito nesta sessão. O índice do dólar contra uma cesta de moedas cedia no fim da tarde, enquanto moedas de perfil semelhante ao real, como peso mexicano e rand sul-africano, valorizavam entre 1% e 2% nesta sessão.

“A maioria dos ativos e das moedas emergentes deve apreciar a partir de agora”, disseram estrategistas do Morgan Stanley em nota a clientes, citando dados melhores na China e sinais de progresso nas negociações comerciais entre Pequim e Washington.

No campo doméstico, além do cenário político, o mercado monitora a intensificação das exportações da safra de soja, um dos principais componentes da pauta de exportação do Brasil. Em 2018, abril respondeu, sozinho, por 15% das vendas externas da oleaginosa ao longo do ano.

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), contudo, estima queda de 20% nas receitas em dólar com exportações do complexo soja em 2019 ante 2018. As receitas deverão alcançar 32,820 bilhões de dólares neste ano, contra 40,914 bilhões de dólares em 2018.

Ibovespa