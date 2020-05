Dólar sobe com tensão entre EUA e China e política interna

Após terminar a última semana em queda, a moeda americana volta a subir contra o real, nesta segunda-feira, 4, refletindo a crescente preocupação sobre a tensão entre as duas principais economias do mundo em torno da origem do coronavírus. O presidente Donald Trump, que acusa a China de ser a principal culpada pela doença, ameaçou retaliar o país asiático com novas tarifas.

A situação, que reaquece a guerra comercial entre os dois países, tem desvalorizado ativos de risco, como ações e moedas de países emergentes. “Em uma briga desse tamanho, voa ferpa para todo mundo”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Somado a isso, a política brasileira adiciona ainda mais instabilidade ao cenário interno, enfraquecendo o real. Às 12h40, o dólar comercial subia 2,4% e era vendido por 5,570 reais, enquanto o dólar turismo avançava 1%, cotado a 5,79 reais.

Após ter ajudado o mercado na semana passada, com a sinalização de permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, a política interna volta a ganhar mais incertezas, com a relação conturbada entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, após o ministro Alexandre de Moraes ter suspendido a nomeação de Alexandre Ramagem ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

“O momento político está delicado demais. Se continuar tenso, o dólar pode alcançar novas máximas históricas”, afirmou Nagem.

No exterior, o dólar também ganhava força contra o rublo russo e a lira turca. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de divisas de países desenvolvidos, também sobe.

No pregão de quinta-feira, o último antes do fim de semana, o dólar se valorizou 1,5% e encerrou cotado a 5,438 reais. Na semana, a queda foi de 4%.