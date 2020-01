Dólar inicia 2020 com leve queda

Dólar — O dólar rondava a estabilidade contra o real nos primeiros negócios desta quinta-feira, primeira sessão de 2020, com os investidores atentos ao anúncio de um local e data para a assinatura do acordo comercial inicial entre Estados Unidos e China.

A medida recente do banco central chinês de reduzir a taxa de compulsório, que pode injetar 115 bilhões de dólares em liquidez, também estava no radar dos agentes do mercado.

Às 9:06, o dólar recuava 0,11%, a 4,0085 reais na venda.

Em meio a um clima de final de ano otimista, a moeda norte-americana encerrou o último pregão do ano passado em queda de 0,91%, a 4,0129 reais na venda. No entanto, em 2019, a moeda acumulou alta de 3,54%, depois de saltar 16,94% em 2018 e subir 1,79% em 2017.