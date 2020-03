Dólar recua, mas permanece acima dos R$ 5 à espera de decisão sobre juros

O dólar comercial, referência nas transações entre empresas e bancos, começa a terça-feira praticamente estável, enquanto o mercado aguarda ansioso a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (Copom) sobre a taxa básica de juro Selic. A reunião ordinária de dois dias do Copom começa hoje.

Às 10h30, a moeda americana recuava 0,198%, vendida a 5,036 reais. No ano, a alta é de 26%. O dólar turismo, usado pelos viajantes, subia 2,1%, vendido a 5,33reais.

Depois que o Federal Reserve (Fed), banco central americano, reduziu de surpresa sua taxa de juro para zero no domingo (15) à noite para tentar amortecer os efeitos negativos da pandemia de coronavírus, o BC brasileiro vem sendo pressionado a tomar a mesma medida.

No mercado de câmbio, o efeito de uma redução da Selic agora faria a moeda americana valorizar mais em relação ao real, porque investidores internacionais que aplicam em renda fixa no país poderiam tirar seus recursos do Brasil para colocar em nações tidas como mais seguras. Mas é grande o debate entre especialistas sobre a efetividade para a economia brasileira de um corte agora da Selic, que está em 4,25% ao ano, o menor nível histórico.

“O melhor seria não cortar para voltar a atrair capital estrangeiro e tirar a pressão do dólar sem o Banco Central ter que atuar. Se cortar, dólar a 5 reais vai ser o novo normal”, comentou Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos, acredita que uma nova redução da taxa básica de juros não teria grandes efeitos sobre o câmbio. “O corte de 0,25 p.p já está precificado. Esse exagero do dólar não está em cima dos juros, está em cima de notícias ruins sobre o coronavírus”, disse.

O pacote de estímulo de 147 bilhões de reais anunciado ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, deve ajudar mais a sustentar a atividade econômica em tempos de isolamento social, na avaliação de especialistas.

“O pacote de estímulos pode beneficiar o real. A princípio, foi o correto a fazer”, afirmou Nagem “Mostra que o governo vai dar liquidez se precisar. O Brasil fica em linha com o que o mundo está fazendo.”