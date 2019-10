Dólar fica estável em dia de cena externa mais positiva

São Paulo —O dólar operava próximo à estabilidade contra o real nesta quinta-feira, após cair para seu menor nível em dois meses na sessão anterior, com atenções voltadas para a finalização do julgamento da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância no STF, em dia de cena mais positiva no exterior.

Às 9:06, o dólar avançava 0,08%, a 4,0362 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro tinha leve queda de 0,11%, a 4,0315 reais.

Na véspera, o dólar à vista encerrou em queda de 1,05%, a 4,0329 reais na venda, menor patamar para fechamento desde 21 de agosto (4,0314 reais na venda).

Nesta terça, o Banco Central ofertará 10.500 contratos de swap cambial reverso e até 525 milhões em moeda spot. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.