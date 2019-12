Dólar fecha quase estável com mercado de olho em dados da inflação

São Paulo — O dólar fechou perto da estabilidade ante o real nesta quinta-feira, com pouca variação pelo terceiro pregão consecutivo, conforme operadores evitaram grandes movimentações antes de dados do PIB norte-americano e de inflação no Brasil, ambos com divulgação para sexta-feira.

A aproximação das festas de fim de ano também colaborou para as oscilações limitadas no mercado, que tem replicado sessões mornas também no exterior.

O dólar à vista teve variação positiva de 0,07%, a 4,0628 reais na venda. Na B3, o dólar tinha estabilidade, a 4,0635 reais. No exterior, o índice do dólar contra uma cesta de moedas rondava estabilidade.

Todas as atenções estão voltadas para a divulgação do PIB dos Estados Unidos na sexta-feira, com os números podendo referendar sinais de força da economia norte-americana, que se moderada pode fortalecer o apetite por risco.

O IPCA-15 de dezembro, a ser reportado pelo IBGE também na sexta, poderá mexer com as expectativas para o juro básico brasileiro. Caso o dado reforce a percepção de que o BC está próximo do fim do ciclo de afrouxamento monetário, o real pode se valorizar, apoiado pelo aumento do diferencial de juros entre o Brasil e o mundo.

Para além disso, estrategistas do CIBC Capital Markets, braço do Canadian Imperial Bank of Commerce, avaliam que o real deverá se valorizar no começo de 2020, com apoio de um Congresso mais engajado com medidas de ajuste fiscal e também de um cenário externo benigno.

“Também esperamos ingressos de recursos significativos de privatizações e esforços para concessões, o que, junto com um BC deixando o juro estável, deve adicionar outro vetor positivo ao real”, afirmaram em nota a clientes, projetando dólar a 3,90 reais ao fim do primeiro trimestre.