Dólar fecha na mínima em três semanas ante real com exterior

O dólar fechou no menor patamar em três semanas nesta quinta-feira, na casa de 4,18 reais, com o câmbio se alinhando ao movimento da moeda norte-americana no exterior.

Mais cedo, o dólar chegou a subir para uma máxima acima de 4,22 reais.

No encerramento das operações no mercado à vista, a cotação recuou 0,33%, a 4,1883 reais na venda.

É o menor patamar para um fechamento desde 13 de novembro (4,1869 reais) e cerca de 10 centavos abaixo do pico intradia recorde alcançado na semana passada.

Na B3, em que os negócios vão até as 18h15, o dólar cedia 0,45%, a 4,1935 reais.

No exterior, o índice do dólar cedia 0,23%, para mínimas em um mês