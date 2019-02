Dólar fecha em queda de 1,71%, a R$ 2,24

São Paulo – O dólar à vista encerrou a sexta-feira, 4, em baixa, conduzido por uma série de fatores, entre eles o relatório oficial de emprego dos Estados Unidos (payroll) referente a março.

A antecipação da rolagem de swap cambial de maio pelo Banco Central também contribuiu para o movimento, bem como expectativas sobre uma pesquisa eleitoral a ser divulgada no fim de semana.

O dólar à vista no balcão caiu 1,71%, a R$ 2,2440. No fim da manhã, cedeu à mínima de R$ 2,2360 (-2,06%), o que representou o preço mais baixo desde 31 de outubro de 2013. Na semana, acumulou desvalorização de 1,01%.

A moeda norte-americana para maio, por sua vez, perdia 1,66%, a R$ 2,2575, no horário mencionado.

O payroll mostrou que a economia dos EUA criou 192 mil vagas de trabalho em março. A geração de empregos ficou abaixo das previsões, de 200 mil, mas a criação de postos em fevereiro foi revisada para cima, a 197 mil, de 175 mil anteriormente.

A leitura que predominou foi a de que detalhes contidos na pesquisa mostraram que a economia norte-americana está se fortalecendo, embora não a ponto de levar o Federal Reserve a acelerar a retirada de estímulos e elevar, em breve, as taxas de juros.

No Brasil, o Banco Central antecipou para hoje o início da rolagem do vencimento dos swaps cambiais de maio (cerca de US$ 8,7 bilhões), vendendo o lote total ofertado de cerca de US$ 500 milhões.

Isso se somou à ração diária de US$ 200 milhões colocada no começo da manhã. Em relação à espera por uma pesquisa eleitoral a ser divulgada neste fim de semana, a possibilidade de ela ser desfavorável à presidente Dilma Rousseff ajudou na queda do dólar ante o real.