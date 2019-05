Dólar fecha em queda com incertezas sobre cenário doméstico; Bolsa cai

São Paulo – O dólar teve uma sessão volátil nesta sexta-feira e acabou fechando em leve baixa, influenciado pela do sinal de risco no exterior em dia de negociação comercial entre EUA e China.

O dólar à vista caiu 0,24 por cento, a 3,9443 reais na venda. Na semana, porém, a cotação ainda subiu 0,13 por cento, na quinta semana consecutiva de alta, mais longa série do tipo desde dezembro do ano passado. Na B3, a referência do dólar futuro tinha alta de 0,18 por cento, a 3,9625 reais, por volta de 17h40.

A semana foi de intenso vaivém no câmbio, diante da escalada do embate tarifário entre EUA e China, os passos do andamento da reforma previenciária no Brasil e do fortalecimento de apostas de quedas da Selic ainda neste ano, o que minaria ainda mais a atratividade do real frente a outras divisas emergentes.

O que ficou claro, porém, é que o mercado evita compras de dólares com a moeda próxima da marca psicológica dos 4 reais, revistada nesta semana.

A impressão de que esse nível incomoda o Banco Central influenciou na realização de lucros em momentos quando a cotação alcançava os 4 reais.

Para estrategistas do Morgan Stanley, tanto o posicionamento de agentes de mercado –já bastante comprados em dólar– quanto os preços do câmbio sugerem que o cenário de mais desvalorização do real pode perder força.

“Nos atuais patamares, a moeda (brasileira) está atrativa”, dizem em nota a clientes.

O banco iniciou posição comprada em reais contra o euro, com ponto de entrada em 4,55 reais por euro e meta de 4,26 reais. O euro valia nesta sexta-feira 4,45 reais.

Bolsa