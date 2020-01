Dólar fecha em queda com exterior favorável e atenção a política monetária

São Paulo — O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, com o real registrando o melhor desempenho global na sessão após dados de inflação brecarem novas apostas de cortes de juros pelo Banco Central.

O dólar à vista caiu 0,22%, a 4,1668 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro mais líquido tinha queda de 0,44%, a 4,1655 reais.

As operações domésticas desafiaram o viés de alta do dólar no exterior, onde a moeda se fortalecia ainda por preocupações sobre o surto de um vírus na China. O índice do dólar frente a uma cesta de seis rivais subia 0,17% no fim da tarde, com várias divisas emergentes em desvalorização.