São Paulo – O dólar fechou em queda acentuada ante o real nesta segunda-feira, com a tramitação da reforma da Previdência no foco, em semana na qual deve haver a instalação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara. O dólar recuou 0,73 por cento, a 3,8418 reais na venda. No pregão, oscilou entre 3,8676 reais e 3,8346 reais.

O dólar futuro caía 0,70 por cento.