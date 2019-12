Dólar fecha em alta com mercado avaliando acordo entre EUA e China

São Paulo – O dólar fechou em alta moderada contra o real nesta sexta-feira, depois de intenso vaivém especialmente na parte da manhã, em meio à onda de notícias sobre o acordo comercial entre Estados Unidos e China.

Depois de cair a 4,0757 reais na venda (-0,43%) às 12h07 –nova mínima em cinco semanas atingida após o anúncio do acordo–, a moeda tomou fôlego e firmou alta na parte da tarde, conforme investidores avaliaram o acordo comercial como menos positivo do que o colocado nos preços, com cancelamento de tarifas, mas manutenção das já existentes e carência de detalhes oficiais sobre outros pontos.

Ao fim da sessão no mercado interbancário, às 17h, o dólar subiu 0,38%, a 4,1086 reais na venda.

Na semana, contudo, a cotação ainda recuou 0,89%. É a segunda baixa semanal consecutiva.

Assim como o real, outras moedas emergentes e associadas ao risco perdiam terreno nesta sessão, com destaque negativo para o iuan chinês negociado fora da China, em queda de 0,9% ante o dólar, pior desempenho entre 33 rivais da moeda dos EUA.

Na B3, em que os negócios vão até as 18h15, o contrato de dólar futuro mais movimentado tinha alta de 0,39%, a 4,1085 reais.