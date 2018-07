São Paulo – O dólar fechou a segunda-feira em alta ante o real, com pequeno movimento de correção e com os investidores ainda de olho na cena externa e no quadro político local.

O dólar avançou 0,24 por cento, a 3,7831 reais na venda, depois de marcar a máxima de 3,8045 reais. O dólar futuro tinha valorização de cerca de 0,35 por cento no final da tarde.

(Edição de Patrícia Duarte)