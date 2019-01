O dólar encerrou com leves variações nesta quinta-feira, em meio a uma cautela renovada com a disputa comercial entre Estados Unidos e China e expectativas de desaceleração do crescimento chinês.

O dólar avançou 0,36 por cento, a 3,7475 reais na venda.

O dólar futuro operava em alta de 0,2 por cento.