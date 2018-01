Dólar ensaia recuperação e sobe pontualmente nesta 5ª-feira

Silvana Rocha, do Estadão Conteúdo

Por Silvana Rocha, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O dólar à vista ensaiou uma recuperação no fim da manhã desta quinta-feira, 11, chegou a subir e tocou em máxima aos R$ 3,2372 (+0,06%).

O ajuste acompanhou o fortalecimento do dólar futuro de fevereiro, que por sua vez é amparado pela ampliação da alta do dólar ante o peso mexicano no exterior, disse o operador da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado Neto.

Às 11h23, o dólar norte-americano subia 0,55% ante o peso mexicano em meio a especulações de que os Estados Unidos podem anunciar a saída do país do Nafta (acordo de livre comércio entre EUA, Canadá e México).

O mercado também está à espera do PPI dos EUA. Às 11h27, no entanto, o dólar à vista voltava a rondar a estabilidade, com viés de baixa de 0,02%, aos R$ 3,2347, enquanto o dólar fevereiro desacelerava o ganho intraday, aos R$ 3,2420 (+0,14%), ante máxima aos R$ 3,2455.