Dólar engata terceira semana de queda, e Ibovespa fecha no azul

O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira (7), assegurando a terceira semana consecutiva no azul, em meio ao viés de política monetária externa favorável a ativos de risco e novos avanços na pauta de reformas do país.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,7%, indo a 97.886,53 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro na sessão somava 11 bilhões de reais.

Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 0,88%, também segundo números antes do ajuste de fechamento.

Dólar na semana

Também nesta sexta, o dólar fechou em ligeira baixa, mas a oscilação foi de mais de 1% no acumulado da semana, a terceira seguida de perdas. É reflexo de melhora do apetite por risco no exterior e de clima ainda benigno para a aprovação de reformas no Brasil.

O dólar à vista caiu 0,13% nesta sexta, para 3,8775 reais na venda.

Na semana, a cotação recuou 1,20%. Desde janeiro passado o dólar não caía por três semanas consecutivas.

Na B3, a referência do dólar futuro tinha variação negativa de 0,06% nesta sexta.