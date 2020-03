Dólar encerra sequência de 12 altas e cai com mercado de olho no BC

São Paulo – Depois de 12 pregões consecutivos, o dólar, enfim, encerrou a sequência de altas frente ao real. Nesta sexta-feira (6), a moeda americana caiu 0,357% e terminou cotada a 4,6344. A última queda do dólar havia sido em 14 de fevereiro.

Apesar da queda, a moeda americana encerrou a semana com apreciação de 3,42%, após o Banco Central divulgar um comunicado interpretado pelo mercado como um sinal de que a autoridade monetária vai voltar a cortar os juros na próxima reunião do Comitê de Política Econômica (Copom), em 18 de março.

O comunicado foi publicado logo depois de o Federal Reserve reduzir os juros dos Estados Unidos como forma de estimular a economia, ameaçada pelos impactos do coronavírus.

Assim como ajudou a depreciar o câmbio no início da semana, o Banco Central segurou a valorização do dólar nesta sexta. No início do dia, o BC leiloou 2 bilhões de dólares por meio de swap cambial.

Segundo Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos, a medida ajudou a atenuar a alta da moeda. “Outras moedas sofreram bem mais que a nossa hoje. Isso é reflexo da maior liquidez no mercado”, comentou.

No ano, o real é uma das moedas que mais se desvalorizaram frente ao dólar, perdendo para as divisas de países emergentes como Chile, África do Sul, Rússia, México, Peru, Colômbia e outros.