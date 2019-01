Dólar encerra quase estável com espera por Fed e negociações EUA-China

O dólar fechou quase estável ante o real nesta quarta-feira, com o mercado na espera por desfechos em dia intenso no exterior, com decisão do Federal Reserve e negociações comerciais entre Estados Unidos e China, e também sob influência da atuação do Banco Central no câmbio.

O dólar avançou 0,06 por cento, a 3,7246 reais na venda. Na mínima da sessão, alcançou 3,7031 reais e na máxima alcançou 3,7734 reais.

O dólar futuro operava com alta de cerca de 0,04 por cento.

No fechamento do mercado de câmbio à vista, o Fed anunciou manutenção dos juros na faixa de 2,25 a 2,50 por cento e disse no comunicado que acompanhou a decisão que será paciente em elevar os custos de empréstimo ainda mais neste ano.

O dólar futuro recuava 0,66 por cento após as sinalizações do banco central norte-americano.

O chairman do Fed, Jerome Powell, fala ainda nesta quarta-feira à imprensa sobre a decisão.

“Eu vejo mais a possibilidade dele se pronunciar sobre um viés de prazo, se vai mexer no curto ou médio prazo, do que mais um questão de crescimento. Tem gente até falando dele dar uma perspectiva para o ano ou semestre”, afirmou o diretor de câmbio do Banco Paulista, Tarcísio Rodrigues.

Uma nova rodada de negociações comerciais entre EUA e China também esteve no radar, com autoridades norte-americanas recebendo o vice-premiê chinês, Liu He.

No plano doméstico, o Banco Central vendeu integralmente a oferta de 3,2 bilhões de dólares em leilão de linha –venda com compromisso de recompra– nesta quarta-feira.

“Ele (BC) está demonstrando que está querendo realmente mais próximo ou até quem sabe, de querer quebrar, a barreira psicológica dos 3,70 reais. Fez mais por precaução do que por algum fator maior”, afirmou o diretor do Banco Paulista.

Para quinta-feira, o BC já anunciou mais um leilão de linha, com oferta de 3 bilhões de dólares. Se vender a oferta total, terá rolado um montante de 6,2 bilhões de dólares que vencem em 4 de fevereiro.

O BC também vendeu nesta sessão os 13,35 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, que faltavam para concluir a rolagem de 13,398 bilhões de dólares que vencem em fevereiro.

Em março, segundo dados do site da autoridade monetária, vencem 9,811 bilhões de dólares em contratos de swap cambial tradicional.