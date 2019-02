Dólar encerra quase estável acompanhando exterior após fala do Fed

São Paulo – O dólar fechou quase estável ante o real após pregão volátil nesta terça-feira, acompanhando o exterior, onde o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, reafirmou a política paciente do banco central norte-americano em relação a aumentos de juros.

O dólar encerrou com acréscimo de 0,1 por cento ante o real, a 3,7448 reais na venda. No pregão, oscilou entre 3,7675 reais e 3,7394 reais.

O dólar futuro recuava 0,19 por cento.

Em declarações preparadas, Powell disse que crescentes riscos e dados fracos recentes não devem impedir o crescimento sólido da economia dos EUA neste ano, mas que o Fed seguirá “paciente” ao decidir sobre novos aumentos de juros.

Na avaliação do superintendente de câmbio da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva Filho, as sinalizações de Powell favoreceram um ambiente de maior procura por risco, o que levou outras moedas a se firmarem em relação ao dólar.

Na agenda interna, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o nome de Roberto Campos Neto para comandar o BC, em sabatina que não trouxe grandes surpresas. A indicação do economista agora passará pelo plenário do Senado.

Campos Neto indicou que deve manter o norte na condução da política monetária ao pontuar que cautela, serenidade e perseverança são valores que devem ser preservados.

“Em tese, no curtíssimo prazo, a gente deve ter uma continuidade da politica monetária. Não estamos vendo nenhuma ruptura entre uma gestão e outra”, disse o estrategista de renda fixa da Coinvalores Corretora, Paulo Celso Nepumoceno.

Às 18h, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com lideranças partidárias da Câmara no Palácio da Alvorada, quando devem ser feitas trativas ligadas à reforma da Previdência.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que o governo precisa melhorar sua articulação, agregando partidos na base, e decidir se irá governar com o Parlamento.

Na véspera, Maia indicou que a instalação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeira etapa da reforma, deve ficar para depois do Carnaval.

O BC vendeu 10,33 mil swaps cambiais tradicionais, que equivalem à venda futura de dólares. Assim, rolou 9,297 bilhões de dólares dos 9,811 bilhões que vencem em março.

O BC também já anunciou que fará leilão de linha — venda com compromisso de recompra — na quarta-feira, com oferta de 3 bilhões de dólares, para rolagem parcial de um total de 6,05 bilhões com vencimento em março.