Dólar despenca 2% e volta a R$3,84, após BC anunciar atuação mais firme

São Paulo – O dólar chegou a abrir em queda de mais de 2 por cento nesta sexta-feira após o Banco Central avisar que vai intensificar ainda mais sua atuação no mercado nos próximos dias, diante do avanço de quase 5 por cento da moeda em apenas três pregões, indo acima de 3,95 reais na máxima da véspera.

Em entrevista na quinta-feira, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, informou que serão ofertados 20 bilhões de dólares adicionais em swaps cambiais até a próxima sexta-feira e que, se necessário, o BC poderá fazer leilões de linha ou até mesmo vender dólares das reservas no mercado à vista. Ele ainda afastou a possibilidade de uma reunião extraordinária para mudar a taxa de juros, e reforçou as mensagens nesta sexta-feira.

Às 9:10, o dólar recuava 1,92 por cento, a 3,8505 reais na venda, depois de ter fechado a véspera a 3,9258 reais, maior nível desde 1º de março de 2016, em alta de 2,28 por cento. Nos três últimos pregões, avançou 4,87 por cento. O dólar futuro tinha baixa de 1,30 por cento.

O BC oferta nesta sessão até 8.800 swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho. Também ofertará até 15 mil novos swaps. As condições do novo leilão extraordinário ainda não foram divulgadas.