Depois de bater R$ 5, dólar comercial volta a ser negociado a R$ 4,89

São Paulo – Depois de o dólar comercial abrir o pregão a 5,01 reais, com alta de 6,24%, a artilharia pesada do Banco Central fez efeito e a valorização da moeda americana arrefeceu. Às 10h28, era cotada a 4,892 reais, com alta de 3,629%.

A autoridade monetária fez um leilão à vista de até 2,5 bilhões de dólares, 1 bilhão de dólares a mais que previamente informado.

Para Fernando Bergallo, direto de câmbio da FB Capital, a atuação do Banco Central não irá ajudar efetivamente a conter a alta da moeda. “Não está nem servindo para ajustar liquidez. O BC só está mostrando para mercado que está atento ao cenário, mas não tem nada a mais que ele possa fazer.”

A depreciação cambial acontece em meio ao cenário de incertezas causado pela pandemia de coronavírus, quadro que se agravou depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, proibiu viagens da Europa para os Estados Unidos, agravando as preocupações sobre o impacto econômico.

“O real é a moeda que mais cai entre os emergentes frente ao dólar, pois é um dos mais líquidos. Mas não é só isso. Há um componente doméstico, que é a falta de um plano de ação coordenado nas áreas política, econômica e de saúde pública para conter a aversão”, afirma Cristiane Quartaroli, estrategista de câmbio do Banco Ourinvest.