Dólar chega a cair a R$ 3,97 nesta segunda-feira

São Paulo — O dólar recua contra o real nesta segunda-feira (28), com o foco dos investidores na vizinha Argentina após a vitória do peronista Alberto Fernández nas eleições gerais, em semana de expectativas de corte na Selic e reunião do Federal Reserve.

Às 10h30, o dólar recuava 0,69%, a 3,9817 reais na venda. Na mínima do dia, caiu a 3,9799 reais.

A moeda norte-americana encerrou a sexta-feira em queda de 0,88%, a 4,0094 reais na venda, o menor valor para um fechamento desde 16 de agosto, chegando a ficar abaixo dos 4 reais na sessão.

“Temos uma série de fatores positivos acontecendo, aliás, tudo o que está acontecendo geopoliticamente é positivo. Um fator de atenção seria a eleição na Argentina, mas isso tende a ser um fator muito local e não deve ter força para afetar o dólar individualmente”, afirmou Jefferson Laatus, sócio fundador do Grupo Laatus.

Argentina e cortes de juros no radar

Os peronistas voltaram ao poder na Argentina, no domingo, com a vitória do candidato Alberto Fernández sobre o presidente neoliberal Mauricio Macri com uma vantagem confortável, em uma eleição que desloca a terceira maior economia da América Latina para a esquerda depois de sofrer uma profunda crise econômica.

Segundo Laatus, grande parte do otimismo no mercado nesta segunda também se deve em parte a expectativas de cortes de juros nos EUA nesta semana. Os juros futuros dos EUA indicavam que operadores veem 86,1% de chance de o Fed cortar os juros para um intervalo entre 1,50% e 1,75% em sua próxima reunião, de acordo com a ferramenta Fedwatch do CME Group.

Na cena doméstica, a expectativa também é de mais cortes na Selic, com apostas de que o Banco Central reduza a taxa de juros para uma mínima recorde de 5,00% na quarta-feira, de acordo com a visão unânime em pesquisa da Reuters com economistas.

No entanto, Laatus afirma que o cenário não é muito promissor para que o dólar continue operando abaixo do nível de 4 reais no curto prazo.”Não temos grandes motivos para continuar abaixo de 4 reais. A tendência na semana é que tudo fique oscilando próximo da estabilidade, mas acima de 4 por dólar.”

Nesta segunda-feira, o BC vendeu todos os 525 milhões em moeda spot ofertados, além de todos os 10.500 contratos de swap reverso (de oferta de 10.500 contratos). Adicionalmente, a autarquia também realizará leilão de rolagem de até 1,5 bilhão de dólares em linha de moeda estrangeira com compromisso de recompra.