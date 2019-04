Dólar cai pelo terceiro dia seguido e fecha a R$ 1,588

São Paulo – Apesar de um fluxo cambial aparentemente negativo hoje, o dólar comercial fechou em queda hoje, pela terceira sessão consecutiva, pressionado por vendas no mercado futuro de câmbio. Os agentes financeiros reforçaram as apostas na queda da moeda norte-americana porque não estão enxergando muito espaço para sua valorização no mercado local, disseram profissionais de mesas de câmbio e de bancos consultados pela Agência Estado.

Também pesaram na queda do dólar os interesses dos investidores relacionados às rolagens de contratos futuros, que prosseguem até amanhã, e também de contratos de swap cambial reverso, cujo leilão ocorreu hoje. O Banco Central vendeu cerca de 35% do próximo vencimento em 1º de setembro. Por isso, após iniciar o dia em alta, em sintonia com a valorização da moeda dos EUA em relação ao euro, o dólar comercial negociado no mercado interbancário brasileiro desacelerou os ganhos e passou a cair, descolando-se do comportamento exterior.

No fechamento dos negócios, o dólar comercial caiu 0,25%, cotado a R$ 1,588. Na BM&F, o dólar à vista recuou 0,39% para R$ 1,5856. Em três dias, o dólar comercial caiu 1,37%. No mês, acumula alta de 2,25%. O euro comercial cedeu 0,61% hoje e fechou cotado a R$ 2,295.

Nas operações de câmbio turismo, a cotação do dólar na ponta de venda teve baixa de 1,94% hoje, para R$1,67. Na compra, o dólar turismo foi cotado a R$ 1,54. O euro turismo caiu 2,44% no dia, cotado a R$ 2,40 na venda e a R$ 2,207 na compra.