Dólar cai monitorando tensões ligadas à Previdência

O dólar tinha leves variações ante o real nesta terça-feira, 26, em meio a uma melhora no sentimento de aversão a risco no exterior mas em compasso de espera em relação à tramitação da reforma da Previdência e com o clima político no país.

Às 10:26, o dólar recuava 0,10 por cento, a 3,8534 reais na venda. Na véspera, a moeda encerrou em queda de 1,15 por cento, a 3,8752 reais na venda.

O dólar futuro tinha variação positiva de 0,05 por cento.

Agentes financeiros seguem de olho em costuras ligadas à Previdência, mais especificamente com o objetivo de apaziguar as tensões políticas entre Executivo e Legislativo dos últimos dias, com o governo tentando retomar o clima de normalidade.

Uma fonte disse à Reuters que as tratativas da véspera, incluindo um almoço entre o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ajudaram a melhorar o clima, “destravando” os impasses.

Nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, irá à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara às 14h para uma audiência pública sobre a Previdência.

O presidente do órgão colegiado, Felipe Francischini (PSL-PR), afirmou à Reuters que espera uma melhora no clima político para a indicação, ainda nesta semana, de um relator para a reforma da Previdência dentro da CCJ.

De acordo com o operador da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado, na ausência de notícias concretas sobre a tramitação da Previdência, as negociações locais ficam à mercê do que ocorre no exterior.

“De palavras animadoras, o mercado já está cheio. Mas está muito difícil sair das palavras e é com isso que o mercado está ficando preocupado. Para o mercado mudar e eventualmente se blindar do que acontece lá fora, a gente precisa de fatos concretos, como uma CCJ que aprove o texto e que vá para a Câmara logo”, afirmou Alessie Machado.

No exterior, ainda há certa cautela, mas em menor escala, sobre desaceleração na economia global, com dados da Alemanha que mostraram que a confiança do consumidor se deteriorou inesperadamente para abril reforçando o sentimento.

Moedas emergentes apresentavam perdas ante o dólar nesta sessão, como o rand sul-africano e o peso mexicano, diante da melhora no cenário exterior. O dólaravançava frente a uma cesta de moedas, recuperando-se após os rendimentos dos Treasuries subirem.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 14,5 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de abril, no total de 12,321 bilhões de dólares.