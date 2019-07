Dólar vai a R$ 3,75 e Bolsa reduz perdas após corte de juros pelo Fed

O dólar acelerou a queda frente ao real logo após o banco central norte-americano (Fed) decidir cortar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, a primeira redução em uma década nos Estados Unidos. Logo após o anúncio, o principal índice da bolsa, Ibovespa, reduziu as perdas, mas logo voltou a operar no patamar anterior.

A moeda americana caía 1%, negociada a R$ 3,75, por volta das 15h10. Na abertura dos negócios, o dólar operava em leve baixa, ao redor de R$ 3,77. Já a bolsa recuava 0,85%, aos 102.065 pontos, por volta do mesmo horário, empurrada pelas perdas nas ações da Vale e dos principais bancos.

