Dólar cai frente à espera da ata do Fed

São Paulo – O dólar iniciou esta quinta-feira em queda frente ao real com o foco na cena externa, em dia de divulgação da ata do Federal Reserve, banco central norte-americano, onde os investidores vão buscar pistas sobre a política monetária da maior economia do mundo.

Às 9:03, o dólar recuava 0,47 por cento, a 3,8946 reais na venda, depois de ter fechado o pregão passado com leve alta. O dólar futuro tinha leve queda de 0,50 por cento.

O Banco Central fará leilão de até 14 mil swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem dos contratos que vencem em agosto, no total de 14,023 bilhões de dólares.

Por enquanto, o BC não anunciou intervenção extraordinária no mercado de câmbio para este pregão.