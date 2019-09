Dólar cai em dia positivo para moedas emergentes no exterior

São Paulo — O dólar caía ante o real no começo do pregão desta terça-feira, na esteira de um dia positivo para moedas emergentes, depois de na véspera a cotação ter fechado no maior patamar em cerca de um ano.

O mercado aguarda a volta das operações em Wall Street, que na véspera permaneceram fechadas devido a um feriado nos Estados Unidos.

Às 9h25, o dólar à vista caía 0,17%, a 4,1762 reais na venda.

Na segunda-feira, a moeda fechou a 4,1834 reais, em alta de 1,00%, no maior patamar desde 13 de setembro de 2018, quando terminou na máxima histórica para um encerramento (4,1957 reais).

Na B3, o dólar cedia 0,38%, a 4,1770 reais.