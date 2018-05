Dólar cai e vai ao patamar de R$3,65 com ação do BC

São Paulo – O dólar iniciou a terça-feira novamente em queda ante o real, em sintonia com o comportamento do cenário externo e ainda ecoando a atuação mais firme do Banco Central no mercado de câmbio desde a véspera.

Às 9:04, o dólar recuava 0,84 por cento, a 3,6581 reais na venda, depois de recuar 1,35 por cento na véspera, a 3,6890 reais. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,50 por cento.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 4.225 swaps cambiais tradicionais –equivalentes à venda futura de dólares– para rolagem do vencimento de junho. Também ofertará até 15 mil novos swaps, segundo dia de oferta reforçada. Na semana passada, o BC vinha ofertando até 5 mil novos contratos por dia.