Dólar cai e vai abaixo de R$3,40 com exterior e correção

São Paulo – O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, voltando abaixo do patamar de 3,40 reais, com algum alívio no exterior favorecendo movimento de correção local após as altas recentes.

O dólar recuou 0,73 por cento, a 3,3866 reais na venda, depois de ter tocado a máxima de 3,4242 reais no dia e acumular no mês, até a véspera, alta de 3,37 por cento. O dólar futuro caía cerca de 0,70 por cento no final da tarde.

“Depois que furou (o patamar de) 3,40 reais, o dólar aprofundou mais a queda”, afirmou o superintendente da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva.