Dólar cai e testa os R$3,37 acompanhando exterior

São Paulo – O dólar operava em queda nesta quarta-feira e chegou a testar o nível de 3,37 reais, acompanhando o recuo da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes no exterior em dia de agenda tranquila, sem tirar o olho no cenário político local.

Às 11:56, o dólar recuava 0,71 por cento, a 3,3837 reais na venda, depois de cair 0,53 por cento nos dois últimos pregões. Na mínima, a moeda foi a 3,3796 reais. O dólar futuro tinha baixa de 0,75 por cento.

“A diminuição da tensão na Síria ao mesmo tempo em que parece melhorar a relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte, bem como a trégua momentânea em relação à guerra comercial entre norte-americanos e chineses dão um certo otimismo”, trouxe a Advanced Corretora em comentário.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que Mike Pompeo, atual diretor da CIA e futuro secretário de Estado norte-americano, encontrou-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, na semana passada.

O dólar tinha leves oscilações ante uma cesta de moedas após alcançar a mínima de três semanas, depois que as preocupações sobre eventual guerra comercial diminuíram e dados econômicos firmes nos Estados Unidos impulsionaram o dólar contra o iene e renovaram o apetite pelo risco.

Ante as divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano, o dólar operava em baixa.

Internamente, o cenário político seguia em foco, com os investidores acompanhando os prováveis candidatos à Presidência se articulando para garantir apoio e decolar nas pesquisas de intenção de voto que, por ora, ainda mantinham o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança, embora ele esteja preso e dificilmente conseguirá se candidatar.

Ele é considerado pelos mercados financeiros menos comprometido com as contas públicas e o mercado teme que um candidato com as mesmas características vença as eleições.

O Banco Central vendeu todo o lote de 3,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, rolando 1,360 bilhão de dólares do total de 2,565 bilhões de dólares que vence em maio.

Se mantiver esse volume e vendê-lo integralmente, o BC rolará o valor total dos swaps que vencem no próximo mês.