Dólar cai e fecha abaixo de R$ 4,10, menor patamar em cinco semanas

São Paulo — O dólar fechou em queda ante o real nesta quinta-feira, abaixo de 4,10 reais, no oitavo pregão de perdas das últimas nove sessões e para o menor patamar em cinco semanas, influenciado pelo dia positivo nos mercados externos diante de notícias de que Estados Unidos e China chegaram a um acordo comercial em princípio.

O dólar à vista fechou em queda de 0,64%, a 4,0931 reais na venda. É o menor nível para um encerramento desde 6 de novembro (4,0818 reais na venda).

Na B3, o contrato de dólar futuro mais negociado recuava 0,82%, a 4,0925 reais. As operações com dólar futuro na B3 vão até as 18h15.