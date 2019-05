Dólar cai e encosta nos R$ 4; Ibovespa tem leve baixa

São Paulo — O dólar fechou em firme baixa ante o real nesta sexta-feira, aproximando-se da marca de 4 reais, puxado por um dia de alívio no exterior e por sinalizações no Brasil favoráveis à reforma da Previdência, apesar da frágil articulação do governo.

O dólar à vista caiu 0,78%, a R$ 4,0160 na venda.

Na semana, a cotação caiu 2,09%. É a primeira queda semanal depois de seis altas consecutivas.

Na B3, o dólar futuro recuava 0,59% nesta sexta-feira, para R$ 4,0205.

Ibovespa

A bolsa paulista encerrou em leve baixa nesta sexta-feira pela terceira sessão seguida, com agentes financeiros aguardando por novidades sobre a reforma da Previdência.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa teve queda de 0,21%, a 93.712,22 pontos, de acordo com dados preliminares. O giro financeiro somava R$ 10,9 bilhões.