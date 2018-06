Dólar cai de olho no exterior e BC

São Paulo – O dólar recuava ante o real nesta quinta-feira, de olho na trajetória da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior e após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de anunciar que vai acabar com seu programa de compras de títulos, mas que isso não significava juros maiores no curto prazo.

A ação do Banco Central brasileiro ajudava no movimento dentro do mercado local.

Às 12:58, o dólar recuava 0,28 por cento, a 3,7034 reais na venda, depois de subir 0,17 por cento na véspera. O dólar futuro tinha queda de cerca de 0,35 por cento.

“O anúncio do BCE de que vai encerrar suas compras de ativos é provavelmente um pouco mais ousado do que os mercados esperavam, mas isso é temperado pela promessa do BCE de manter as taxas de juros por mais de um ano”, escreveu a economista-chefe da empresa de pesquisas macroeconômicas Capital Economics (CE) para Europa, Jennifer McKeown.

O BCE decidiu nessa manhã encerrar o programa de compra de títulos de 2,55 trilhões de euros no final do ano e informou que os juros permaneceriam inalterados até o verão de 2019 (no hemisfério Norte).

De outubro a dezembro, o BCE planeja comprar 15 bilhões de euros em títulos por mês e fechar o esquema no fim de 2018.

A decisão do banco europeu vem um dia depois de o Federal Reserve, banco central norte-americano, ter anunciado que pretende elevar os juros quatro vezes neste ano, ambas decisões com implicações sobre o fluxo global de recursos e impacto sobre países emergentes, como oBrasil.

No exterior, o dólar passou a subir ante algumas divisas de países emergentes, como o peso mexicano.

A continuidade da atuação discricionária do BC brasileiro, entretanto, segurava o movimento no mercado local. Nesta manhã, anunciou e vendeu integralmente um lote de até 40 mil novos swaps cambais, ou 2 bilhões de dólares. No começo da tarde, fez outro leilão do mesmo tamanho, vendido integralmente.

No fim da semana passada, o BC informou que injetaria 20 bilhões de dólares até esta sexta-feira por meio de swaps cambiais; até agora, foram 17 bilhões de dólares deste total.

O BC vendeu ainda a oferta integral de até 8.800 swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem, já somando 4,4 bilhões de dólares do total de 8,762 bilhões de dólares que vence em julho. Se mantiver esse volume até o final do mês, fará rolagem integral. (Edição de Patrícia Duarte)