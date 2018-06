Dólar cai, de olho no Banco Central e nos EUA

São Paulo – O dólar iniciou a terça-feira com queda ante o real, de olho na cena externa e a política monetária dos Estados Unidos e diante da atuação do Banco Central brasileiro no mercado cambial.

Às 9:08, o dólar recuava 0,82 por cento, a 3,6961 reais na venda, depois de subir 0,54 por cento na véspera. O dólar futuro rondava a estabilidade.

O BC oferta até 8.800 swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho. Esse foi o único anúncio que o BC fez para essa sessão por enquanto.