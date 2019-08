Dólar cai com melhora no exterior após China atuar no câmbio

São Paulo — O dólar recuava ante o real na abertura do pregão desta terça-feira, recuperando parte das perdas da sessão anterior em meio a uma ligeira melhora no sentimento no exterior, após a China atuar para conter a queda do iuan após a moeda romper a marca de 7 por dólar na véspera.

Às 9:06, o dólar recuava 0,43%, a 3,9403 reais na venda.

Na véspera, o dólar fechou com alta de 1,68, a 3,9572 reais na venda, o maior patamar desde 30 de maio.

O dólar futuro de maior liquidez perdia 0,9% neste pregão.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 11 mil contratos de swap cambial tradicional, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento outubro de 2019.