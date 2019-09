Dólar cai com exterior positivo em meio a negociações comerciais EUA-China

São Paulo – O dólar caía ante o real nos primeiros negócios desta sexta-feira, indo à casa de 4,05 reais, em um dia de forma geral fraco para a moeda norte-americana no mundo, na esteira de expectativas positivas quanto às discussões comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 9h10, o dólar à vista caía 0,23%, a 4,0499 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro cedia 0,26%, a 4,0525 reais.

O índice do dólar contra uma cesta de divisas no exterior recuava 0,31%, enquanto moedas emergentes pares do real, como peso mexicano e rand sul-africano , se apreciavam.