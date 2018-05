Dólar cai com exterior e nova sistemática para leilões de swaps

São Paulo – O dólar iniciou a segunda-feira em queda ante o real depois de ter atingido 3,60 reais na sessão anterior, acompanhando a trajetória no exterior e após o Banco Central ter mudado a forma de atuação no mercado de câmbio por meio de oferta adicional de contratos de swap.

Às 9:09, o dólar recuava 0,52 por cento, a 3,5819 reais na venda, depois de terminar a sexta-feira em alta de 1,53 por cento, a 3,6008 reais. O dólar futuro tinha baixa de 0,75 por cento.

Após o fechamento do mercado na última sessão, o BC anunciou que elevará a intervenção no mercado com a oferta adicional de contratos de swap cambial tradicional –equivalentes à venda no mercado futuro. A partir de agora, fará leilão para a rolagem do vencimento de junho e antecipará a venda de novos contratos de swap.

Até então, o BC vinha promovendo um único leilão, no total de 8,9 mil contratos, cujo volume que, se mantido até o encerramento do mês, rolaria o total de junho de 5,650 bilhões de dólares e ainda injetaria 2,8 bilhões de dólares adicionais. Os novos contratos, até então, só entrariam no sistema quando fosse concluída a rolagem do vencimento do mês que vem.

Nesta segunda-feira, fará leilão de até 4.225 mil contratos para rolagem de junho e também leilão de até 5 mil novos contratos.